شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق عند أدنى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.49% بما يعادل -117.04 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، واستقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 7919.16 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) .

ولهذا تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات المقاومة 7919.16 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7515.78 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7600.00 ومستوى المقاومة 7919.16 .

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