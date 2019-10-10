شكرا لقرائتكم خبر عن ضريبة انتقائية إماراتية تشمل السجائر الإلكترونية والمشروبات المضاف إليها السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس إنها توسع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل السجائر الإلكترونية والسوائل المرتبطة بها والمشروبات المُضاف إليها السكر. Advertisements وقال بيان من وزارة المالية الإماراتية إنه سيبدأ تطبيق الضريبة اعتبارا من أول ديسمبر كانون الأول وإنها تأتي في إطار مساع لخفض "الممارسات الاستهلاكية الضارة بالصحة". ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تخضع بالفعل لضريبة في الإمارات.

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