شكرا لقرائتكم خبر عن ضريبة انتقائية إماراتية تشمل السجائر الإلكترونية والمشروبات المضاف إليها السكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس إنها توسع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل السجائر الإلكترونية والسوائل المرتبطة بها والمشروبات المُضاف إليها السكر.
وقال بيان من وزارة المالية الإماراتية إنه سيبدأ تطبيق الضريبة اعتبارا من أول ديسمبر كانون الأول وإنها تأتي في إطار مساع لخفض "الممارسات الاستهلاكية الضارة بالصحة".
ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تخضع بالفعل لضريبة في الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضريبة انتقائية إماراتية تشمل السجائر الإلكترونية والمشروبات المضاف إليها السكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.