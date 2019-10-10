وفد مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكى: العاصمة الإدارية فرصة لشراكة اقتصادية مع مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحبت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفدا أمريكيا من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن ولاية جنوب كارولينا، فى جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للوفود الأجنبية وممثلي المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعى على حجم الإنجازات التى تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى.

وتفقد الوفد الأمريكى، بحسب بيان الوزارة اليوم كل من مبنى مجلس النواب تحت الإنشاء فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الفتاح العليم، والذى يعتبر درة العمارة الإسلامية الحديثة، وجوهرة الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية للدولة، ويمثل إنجازا جديدا يضاف لسلسلة إنجازات الدولة المصرية فى مجال البناء والتشييد، ليصبح من أكبر المساجد فى المنطقة العربية، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط.

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وأكدت الوزيرة على قوة العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر وأمريكا، مشيدة بالدور الذى يقوم به الكونجرس فى تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة فى المجال الاقتصادى، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على جذب استثمارات فى المشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة.

وأكد الوفد الامريكي، حرص بلاده على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، فى ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التى قامت بها الحكومة المصرية، وأشاد الوفد بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذى يمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا.