شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع إطلاق البوابة الحكومية.. تجهيز 2100 فرصة استثمارية واتاحتها إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع استعداد الحكومة لإطلاق الموقع الرسمي للخريطة الاستثمارية، كشف المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنها تشمل أكثر من 2100 فرصة استثمارية صناعية على مساحات تصل إلى 6 ملايين متر مربع بكافة المحافظات، منوها بأن كل فرصة متاحة على الخريطة تتضمن "المساحة، السعر، الأنشطة المتاحة، والأنشطة ذات الأولوية".

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الأراضي يتم طرحها على الخريطة بنظام التمليك، على أن يكون الحد الأقصى لسعر المتر نحو 800 جنيه، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة سيتم تحديثها بشكل دوري كل عام.

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ولفت غازي إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة من خلال هذا الطرح ولكن من الصعب تحديده حاليا في ظل اختلاف التكلفة الاستثمارية لكل قطاع ولكل منتج على حدا.

وفيما يتعلق بطرح أراضي للمطورين الصناعيين، أكد أن الطرح الحالي لن يتضمن أراضي مطورين الذي يتم دراستها والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأنها، متوقعا ألا يكون هناك طرح بهذا النظام قبل النصف الثاني من العام المقبل 2020 على أن يتراوح ما بين 4-6 ملايين متر مربع.

وعلى جانب آخر، كشف طلب الهيئة من الحكومة تخصيص 5 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية خلال 2019/2020، خاصة وأن مخصصات العام الماضي تم توجيهها المجمعات الصناعية الجاهزة بالتراخيص.