شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1% بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 14325 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2057 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 17236 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 5315 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1407 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 458 نقطة.