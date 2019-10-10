شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات ينعى طارق كامل.. واحد من أغزر رجال مصر علما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المرحوم الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق قائلا: " فقد قطاع الاتصالات وفقدت مصر واحد من أغزر رجالها علما وأرفعهم خلقا.. بإذن الله سيكون دكتور طارق كامل فى جنات الخلد وسيظل دوما فى وجداننا، نتذكر مواقفه الراسخة ونسترجع إنجازاته الوضاءة".

وتوفى كامل فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فى جنيف، وذلك بعد صراع مع المعرض، وسيتم تحديد مراسم الدفن والجنازة لاحقا، حيث أكد مقربون من الوزير الأسبق، لـ"الخليج 365" أنه سيدفن فى مصر.

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وشغل الدكتور طارق كامل منصب كبير مستشارى رئيس آيكان العالمية للشئون الحكومية، وتولى منصبه فى الوزارة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011، قاد خلالها القطاع لإنجازات كبيرة حتى أنه يعد الأب الروحى لقطاع الاتصالات، وأحد مؤسسيه البارزين، حيث تولى منصب مستشار أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند تأسيس الوزارة ولمدة خمسة أعوام، قبل أن يصبح وزيرا للاتصالات بحكومة الدكتور أحمد نظيف، والذى كان يشغل أيضا منصب وزير الاتصالات منذ تأسيس الوزارة عام 1999.

وقاد كامل العديد من المبادرات الوطنية لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع قطاعات المجتمع المصرى، وشكلت جهوده، إلى جانب جهود الدكتور أحمد نظيف، عاملاً رئيسياً في إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.