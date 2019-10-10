شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: مد فترة التقدم على مجمع مرغم 2 أسبوعين إضافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة لديها خطة طموحة في اطار جداول زمنية محددة للتوسع في تنفيذ المشروع القومي للمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاهزة بالتراخيص وبتيسيرات تمويلية في كافة محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيلا لخطة وزارة التجارة والصناعة والتي تهدف الى خلق قاعدة صناعية عريضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعميق المنتج المحلى وتوفير فرص العمل ودعم سلاسل التوريد .

وأضاف خلال لقاء موسع بمصنعي البلاستيك من مستثمري الصناعات الصغيرة بمجمع مرغم الصناعي بالاسكندرية وهو الاجتماع الذي دعت اليه شعبة صناعة البلاستيك برئاسة خالد أبو بكر باتحاد الصناعات أمس بحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك لبحث مطالب وتحديات صغار المستثمرين الصناعيين بمجمعي مرغم لصناعة البلاستيك والانشطة المكملة لها

وأعلن غازى عن موافقة الهيئة على قبول كافة طلبات التوسعة بدون حد اقصى للمساحات الاجمالية على الوحدات الشاغرة بمرغم1، بشرط الحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعى، سواء الوحدة ملاصقة أو غير ملاصقة للوحدة القائمة وكذا السماح بالتقدم بطلبات التوسعة بمجمع مرغم 2 فضلا عن اعفاء طلبات التوسعة من التقدم بدراسة جديدة بشرط تصنيع نفس المنتج .

كما قرر رئيس الهيئة تلبية لطلبات اعضاء الشعبة مد فترة تسليم كراسات الشروط لمرغم 2 إلى أسبوع إضافي على أن يتم مد فترة التقدم بالطلبات والدراسة إلى أسبوع أيضا .

Advertisements

وقال إنه تيسيرا على المستثمرين قرر التنمية الصناعية أن تكون قيمة التامين بمجمع مرغم 2 الجديد للتقدم على الوحدة الأولى 50 ألف جنيه على أن تكون 25 ألف جنيه لكل وحدة اضافية في حالة الرغبة في التوسعة بحد اقصى 8 وحدات بالمجمع الجديد، وتيسيرا على المستثمر تقرر قبول 50% من التأمين عند التقدم للهيئة واستكمال باقي الـ 50% الأخرى عند استلام اخطار تخصيص الوحدة .

وكشف غازي خلال حديثه عن توافر كافة الخدمات وأماكن التخزين داخل المجمعات كاشفا عن تخصيص 4 فدان داخل مجمع مرغم 1 وتخطيطهم كمنطقة خدمات ومخازن وجاري تنفيذها، كما وافق على طلب أعضاء الشعبة بتوفير مكان داخل المجمع خاص باتحاد الشاغلين من المصانع القائمة حال تاسيسه.

وأكد مجدى غازي على استعداد الهيئة للاستجابة لأي مطالب تخدم الاستثمار الصناعى وخاصة الصناعات الصغيرة وتحقيق أي مطلب للمستثمر دون أن يكون على حساب مستثمر آخر.

كما شدد على تعهد الهيئة بتوفير كافة اللوجستيات والصيانة لهذه المجمعات بعد تشغيلها وحل جميع مشاكل المستثمرين بها توفير كافة سبل انجاح المجمع منوها عن التزام الهيئة بالاشراف على تشغيل وإدارة المجمع وعدم السماح بالعشوائية .