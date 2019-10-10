الاقتصاد

انخفاض الصادرات الألمانية فى أغسطس يعزز المخاوف من الركود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات اليوم الخميس أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في أغسطس مما يعزز توقعات بأن تراجعا في قطاع الصناعات التحويلية سيدفع أكبر اقتصاد أوروبي نحو الركود.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية انخفضت 1.8% على أساس شهري بينما زادت الواردات 0.5 %.

وتقلص الفائض التجارى إلى 18.1 مليار يورو (19.88 مليار دولار) مقارنة مع 20.2 مليار يورو المعدل صعودا فى الشهر السابق.

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وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم انخفاض الصادرات 1% وتراجع الواردات 0.2 %.

كما توقعوا أن يسجل الفائض التجاري 19.1 مليار يورو.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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