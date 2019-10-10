شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط بفعل انحسار آمال توصل أمريكا والصين إلى اتفاق تجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بفعل توقعات بأن استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن ينهى الحرب التجارية بين أكبر مستهلكين فى العالم للخام، وتفاقم القلق بشأن الاقتصاد العالمى والطلب على الوقود.

وقلصت الصين، أكبر مستورد فى العالم للنفط، التوقعات بإبرام اتفاق من خلال المحادثات التى تنعقد يومى الخميس والجمعة لتفادى زيادة اقترحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرسوم الجمركية على سلع صينية بنحو 250 مليار دولار إلى 30% من 25% فى 15 أكتوبر إذا لم تكن هناك مؤشرات على إحراز تقدم.

وأدى النزاع إلى اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية وأبطأ النمو فى أكبر اقتصادين فى العالم مما يكبح استهلاك الوقود فى البلدين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت تسعة سنتات أو 0.2 % إلى 58.23 دولار للبرميل.

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وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 0.2 % إلى 52.47 دولار للبرميل.

والخامان متراجعان ما يزيد عن 20 % منذ ذرى بلغاها فى أبريل.

وتتعرض الأسعار أيضا لضغوط بفعل تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم حاليا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت 2.9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى الرابع من أكتوبر بما يزيد بمقدار مثلى توقعات المحللين بتسجيل زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

بالإضافة إلى ذلك، عدلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاقها للإنتاج بهدوء للسماح لنيجيريا بزيادة إنتاجها مما يضيف المزيد من الإمدادات.