وزارة الاتصالات تنعى الدكتور طارق كامل.. آلامه لم تمنعه من مواصلة مسيرة العطاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأسرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسرها ببالغ الحزن والأسى فقيد مصر وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالم الجليل الأستاذ الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، تحمل خلاله آلامه ولكنه لم يمنعه من مواصلة مسيرة العطاء ونشر العلم والمعرفة في كل مكان.
ونعى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفقيد الدكتور طارق كامل قائلا: "فقد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقدت مصر واحداً من أغزر رجالها علماً وأرفعهم خلقاً وسيظل دوماً في وجداننا، نتذكر مواقفه الراسخة ونسترجع إنجازاته الوضاءة".
وكان الدكتور طارق كامل قد تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق؛ وضع خلالها استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق من خلالها القطاع طفرات نمو غير مسبوقة أشادت بها المؤسسات الدولية، وأطلق عدداً من المبادرات القومية الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في نشر تطبيقات واستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع المصرى، ودعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب وإعداد كوادر من القيادات المتخصصة المتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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