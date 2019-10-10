شكرا لقرائتكم خبر عن أصول المصارف بالسعودية عند أعلى مستوياتها منذ 27 عاما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيمة أصول المصارف العاملة بالسعودية إلى 2.513 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2019، مقارنة بنحو 2.466 تريليون ريال بنهاية يوليو السابق له، مسجلة نموا 1.9% بما يعادل نحو 47.1 مليار ريال.

وبلغت قيمة أصول المصارف بنهاية أغسطس لأعلى مستوياتها الشهرية في 27 عاما منذ 1993 حتى 2019، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وجاءت هذه الزيادة بفضل نمو الأصول الأجنبية للمصارف التي نمت بنسبة 13.9% بما يعادل نحو 30.9 مليار ريال خلال شهر أغسطس.

على صعيد الأداء السنوي لأصول المصارف، ارتفعت بنسبة 8.3% بما يعادل نحو 192.21 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية أغسطس 2018 نحو 2.321 تريليون ريال.

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تنقسم أصول المصارف العاملة في السعودية إلى 12 قسما أكبرها من حيث القيمة هو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، إذ شكل 59.2 % من إجمالي الأصول بقيمة 1.487 تريليون ريال.

ثانيا حل قسم مطلوبات المصارف على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية"، إذ شكل 16.8 % من مجموع أصول المصارف بقيمة 422.52 مليار ريال.

أما ثالث الأقسام فكان الأصول الأجنبية مشكلا 10.1% من أصول المصارف، بقيمة 253.90 مليار ريال بنهاية أغسطس 2019.

بذلك تستحوذ البنود الثلاثة السابقة على 86.1% من مجموع الأصول للمصارف العاملة في السعودية.