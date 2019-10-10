شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحرز تقدما بمؤشر التنافسية العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جاءت السعودية ضمن مجموعة دول الربع الأول التي تصدرت مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" من مقره في جنيف أمس.

وحققت السعودية 70 نقطة مئوية على مؤشر التنافسية الدولية لعام 2019، أعلى بمقدار 2.5 نقطة مئوية عما حققته في 2018 ما أتاح لها الصعود إلى المركز 36 على سلم المؤشر بين 141 دولة، أو أعلى بثلاث مراتب عما كانت عليه المملكة في العام الماضي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

والزيادة في النقاط المئوية التي حققتها المملكة هي الأعلى في التقدم بالنقاط المئوية بين أول 45 دولة ظهرت على المؤشر، وثاني أعلى زيادة بين مجمل الدول الـ141 التي ضمها المؤشر.

بشأن المؤشرات الأساسية للتنافسية، حلت السعودية في صدارة ترتيب مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي لعامي 2019 و2018 على التوالي، أما حجم السوق فجاءت في الترتيب الـ17 وهو نفسه للعام الماضي، أما إنتاج السوق فتقدمت 13 مركزا إلى الترتيب 19 مقارنة بـ32 في العام الماضي.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية تقدمت ستة مراكز إلى الترتيب 34، كما تقدمت خمسة مراكز في مهارات رأس المال البشري إلى 25 والقدرة على الابتكار إلى 36.

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أما مؤشر المؤسسات فتقدمت مركزين إلى 37، وفي تبني تكنولوجيا المعلومات حلت في الترتيب 38 متقدمة 16 مركزا، والنظام المالي حلت في الترتيب 38 بتقدم سبعة مراكز.

وفي الصحة تقدمت ستة مراكز إلى الترتيب 58 وسوق العمل 13 مركزا إلى 89، وأخيرا ديناميكيات العمل بتقدم خمسة مراكز إلى 109.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية صدرت مؤخرا أن اقتصاد المملكة نما في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو في قطاع النفط، بينما تباطأ النمو في القطاع غير النفطي.

وبحسب بيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني فإن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الرابع بنسبة 3.59% على أساس سنوي. وفي الربع الثالث، بلغ معدل النمو السنوي 2.5%.