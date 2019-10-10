شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندر آند بورز تتوقع نموا قويا لاقتصاديات دول الخليج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة ستاندر آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً أقوى نسبياً بعد الفتور الذي ساد خلال العام الحالي، وأن يحافظ صافي نمو الإقراض على استقراره، بمعدل مكون من خانة واحدة متوسطة.

وأضافت أن البنوك الخليجية المصنفة لديها ستحافظ على استقرار أوضاعها المالية في العام 2020 ما لم يحدث أي تصاعد في المخاطر الجيوسياسية أو انخفاض حاد في أسعار النفط.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة أمس بعنوان: "توقعات العام 2020 للبنوك الخليجية: استقرار في الأسس الائتمانية في ظل التوتر الذي يخيم على المنطقة"، وذلك بحسب صحيفة الاتحاد.

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وترى الوكالة أن البنوك الخليجية في عام 2020 ستتعامل بنجاح مع التراجع في الظروف الاقتصادية للمنطقة، بدعم من أوضاعها المالية القوية.

وقالت الوكالة: إنها تتوقع أن تشهد الربحية لدى البنوك الخليجية تراجعاً طفيفاً أو تستقر عند مستوياتها الحالية في أفضل الأحوال. مرجحا أن تتأثر الأرباح سلباً بفعل توجه السياسة النقدية العالمية نحو خفض أسعار الفائدة لفترة أطول.

وحسب تقرير سابق لشركة كامكو الكويتية ساهم قطاع البنوك بنسبة 59.7% من إجمالي أرباح الشركات الخليجية في الربع الثاني من العام 2019. وارتفعت أرباح القطاع بنسبة 3.5% على أساس سنوي في العام 2019، حيث بلغت 9.4 مليار دولار أمريكي مقابل 9.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2018.