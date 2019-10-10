شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين "رأس الخيمة الاقتصادية" و"أبوظبي الأول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف تقديم مزايا مصرفية خاصة بعملاء "راكز" وحلول مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات أعمالهم.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فبناءً على الاتفاقية، سيحظى عملاء "راكز" بإمكانية فتح حسابات لشركاتهم بشكل سريع والاستفادة من التشكيلة الواسعة من المنتجات والخدمات المصرفية بإشراف مدير علاقات مخصص لتقديم النصيحة حول جميع متطلبات أعمالهم المصرفية.

وتزامناً مع توقيع المذكرة، أفاد رامي جلاد، المدير التنفيذي لمجموعة "راكز" بأن مجتمع الأعمال في "راكز" يضم ما يزيد على 14500 شركة تخدم مختلف القطاعات، ولكل شركة احتياجاتها الخاصة بما في ذلك الاحتياجات المصرفية، حيث دعت الحاجة إلى عقد شراكات مع عدة بنوك لتوفير أفضل الحلول المصرفية لعملاء "راكز".

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وترحيب "راكز" الرسمي ببنك أبوظبي الأول كشريك استراتيجي خير دليل على الاعتراف بخدماته المصرفية الميسرة.

وعقد سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرا اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول، تهدف إلى توزيع الأرباح النقدية على المستثمرين المسجلين لدى السوق إلكترونياً، وذلك من خلال المحفظة الرقمية للبنك.