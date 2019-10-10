شكرا لقرائتكم خبر عن "دو" تحدد أسعار الجيل الخامس بالتشاور مع هيئة الاتصالات الإماراتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة "الإمارات للاتصالات المتكاملة"، "دو"، أن تحديد أسعار خدمات الاتصالات من الجيل الخامس مستقبلاً ستكون بالتشاور مع "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات".

وأشارت إلى أن أسعار الخدمات حالياً على المعدلات نفسها المتوافقة مع شبكات الجيل الرابع.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خدمات الاتصال: إن استثمارات الشركة في شبكات وتقنيات الجيل الخامس هي استثمارات طويلة الأجل وتأتي لخدمة كل القطاعات الحكومية والخاصة، ولتعزيز ريادة الدولة في قطاع الاتصالات إقليميا، وعالمياً، بحسب صحيفة الخليج.

وحول مساعي الشركة لرفع مساهمة خدمات البيانات في إجمالي إيرادات الشركة، قال الحساوي إن الشركة تخطط لرفع مساهمة إيرادات خدمات البيانات في إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة المقبلة إلى نحو 40%.

وأشار إلى أن هذه النسبة يمكن أن تتغير حسب عادات الاستخدام من خدمة لأخرى، وحسب رغبات المشتركين.

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وعن تطبيقات محادثات الصوت والصورة الجديدة لدى الشركة، قال: إن الشركة فتحت الباب أمام شركات تطوير هذه التطبيقات، للاتفاق بصورة تجارية، مشيراً إلى أن الاشتراكات في هذه التطبيقات في نمو مستمر، والتي بلغ عددها 4 تطبيقات حالياً، وهي "BOTIM"، وYZER، وHIU Messenger، و"C›ME".

وأكد الحساوي مواصلة الشركة جهودها لزيادة عدد الهواتف والأجهزة الداعمة لشبكات وتقنيات الجيل الخامس.

وقررت شركة "دو" في وقت سابق تسريع وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس لمواكبة الطلب المتنامي على خدمات الشبكة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة كشفت مؤخرا عن مناطق تغطية الجيل الخامس 5G للهاتف المتحرك، الحالية، والتي ستقوم بتغطيتها قريباً، في جميع إمارات الدولة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستوفر الشبكة في البداية في جميع المناطق الحيوية والمعالم السياحية ووسط المدينة في أبوظبي ودبي والشارقة، كما ستمتد الشبكة إلى مناطق معينة في الإمارات الأخرى قبل نهاية العام.