شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان السعودية تعلن التسعير الاسترشادي للصكوك بالدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت مصادر بنكية أن شركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، أعلنت التسعير الاسترشادي الأولي لصكوكها المتوافقة مع الشريعة، المقومة بالدولار لأجل الخمس سنوات بين 7.25% و7.375%.

ويعد هذا الإصدار جزءا من برنامج صكوك بقيمة ملياري دولار، بحسب ما ذكرته المصادر لوكالة رويترز.

وكانت دار الأركان قد أعلنت الأسبوع الماضي عن عزمها إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS).

وقامت الشركة، المصنفة فئةB1 من شركة موديز Moody's، بتكليف الخير كابيتال، دويتشه بنك، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، جولدمان ساكس الدولي، بنك نور، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة كمديرين اكتتاب وذلك لترتيب سلسة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الشرق الأوسط ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ ابتداءً من 3 أكتوبر الجاري.

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وكانت دار الأركان قد قامت بسداد كامل قيمة الصكوك الإسلامية (2019 SERIES 3 MTN) بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي) والمستحقة السداد في 28 مايو الماضي

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 75 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 108.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراحع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى إنخفاض مبيعات العقارات، حيث تراجعت الإيرادات إلى 927.9 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 100.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 439.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 77.2%.