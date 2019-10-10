شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة يدرج صكوكا بـ500 مليون دولار في بورصة ناسداك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أدرج بنك وربة اليوم الأربعاء صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي.

وهي المرة الثانية التي يدرج فيها البنك صكوكه في هذه البورصة بعد إدراج إصدار بقيمة 250 مليون دولار في مارس من العام 2017.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم في مقابلة اليوم مع قناة العربية أن بورصة ناسداك دبي هي من أهم الأسواق في المنطقة، وتحظى باهتمام المستثمرين، وهذا ما اعتبر حافزا للبنك لإدراج الصكوك في "ناسداك دبي".

ولفت إلى أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج موافق عليه من قبل البنك المركزي الكويتي بقيمة ملياري دولار، وسيتبعه إصدارات لاحقة، دون أن يحدد الفترة الزمنية لذلك.

Advertisements

وقال: "لا نتوقع أن يكون التداول على هذه الصكوك كبير، نظرا لجاذبيتها واحتفاظ المستثمرين فيها حتى الاستحقاق حيث إن المستثمر عادة ما يكون طويل الأجل".

ولفت إلى أن السبب الرئيسي وراء الإصدار هو توفير التمويل على المدى المتوسط ، للمشاركة في المشاريع الحكومية التي تطرح، وكذلك تمويل الأفراد الذي هو في نمو مستمر".

وفي حين أشار إلى أن بنك وربة هو من أسرع البنوك الكويتية نموا، قال إن أصول البنك قد نمت بـ400 مليون دينار هذا العام.

وعن تخفيض أسعار الفائدة، توقع الغانم أن يلحق المركزي الكويتي بخطوة الفيدرالي الأميركي في حين لجأ إلى خفض إضافي للفائدة في المستقبل، دون أن ينكر أن هذا الأمر قد ضغط على هوامش ربحية البنوك الكويتية في الربع الثاني.