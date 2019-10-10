شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين مستثمر يترقبون نشرة اكتتاب "أرامكو" في 25 أكتوبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت مصادر بأن يكون هناك أكثر من 6 ملايين مستثمر من الشركات والأفراد مهتمين بالاكتتاب بأسهم أرامكو.

يأتي ذلك مع اقتراب الإعلان عن تفاصيل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بفحص استعداد البنوك المحلية وقدرتها على تلبية طلب المستثمرين الراغبين بالحصول على قروض من أجل الاكتتاب بهذا الطرح الضخم، وفقاً لوكالة رويترز.

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بحسب مصادرها، أن نشرة الإصدار الخاصة بأرامكو ستصدر قبل نهاية الشهر الجاري.

وسيتم إصدار النشرة باللغة العربية في الخامس والعشرين من أكتوبر، ليتم بعدها بيومين إصدار النشرة باللغة الإنجليزية وذلك بحسب العربية نت.

وبحسب المصادر نفسها، فإن عملية بناء سجل الأوامر ستتم في نوفمبر على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص المضي قدما بالطرح بعد نتائج عملية بناء سجل الأوامر.

وسيجري تقييم نتيجة عملية بناء سجل الأوامر والسعر المحدد لطرح أسهم أرامكو، ليتبع هذا التقييم القرار النهائي بخصوص المضي قدما بطرح حصة واحد أو اثنين في المئة من أرامكو في "تداول" هذا العام، وهذا بحسب مصادر وول ستريت جورنال.

وأوقدت شركة أرامكو السعودية شرارة الطرح العالمي المرتقب لها من جديد حيث طلبت مؤخرا من بنوك مقترحات بشأن طرحها العام والذي قد يصبح الأكبر بالعالم.

وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

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وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وبينت المصارد أن أرامكو قامت يتعيين كل من إن سي بي كابيتال وسامبا كابيتال كمستشارَين محليين.

وستنضم البنوك الخمسة إلى موليس وإيفر كور اللذين اختارتهما "أرامكو" سابقا كمستشارين ماليين مستقلين.

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في وقت سابق إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.