شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. "الدار" تجري اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت للترويج لإصدار صكوك "الدار للاستثمار" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "الدار العقارية" بدء شركة "الدار للاستثمار" المملوكة لها بالكامل، عقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 10 أكتوبر الجاري.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق أبوظبي المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك يتبعه إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لأجل 10 سنوات، وفقا لظروف السوق.

وقالت الشركة إنها ستستخدم عائدات الإصدار لغرض إعادة تمويل ديون قائمة، مشيرة إلى أنها ستعلن مزيدا من التفاصيل بهذا الشأن في الوقت المناسب.

وتتوقع الشركة أن يتم تسعير الطرح في 15 أكتوبر الجاري، رهناً بمستوى الإقبال على الاكتتاب في الصكوك، على أن يتم إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن.

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وعينت الشركة كلا من بنك "دبي الإسلامي" وبنك "أبوظبي الأول" وبنك "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين للاكتتاب، بالإضافة إلى اختيار بنك "أبوظبي التجاري" ومصرف "أبوظبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"مصرف الشارقة الإسلامي" كمديرين مشتركين للاكتتاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 492.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.