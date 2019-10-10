شكرا لقرائتكم خبر عن "ديار" تتوقع دخول الأعمال الإنشائية في "شقق ميلينيوم الفندقية مون روز" حيز التشغيل خلال أكتوبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ديار للتطوير"، عن استكمال الأعمال الإنشائية في مشروع "شقق ميلينيوم الفندقية مون روز"، متوقعة دخولها حيز التشغيل خلال الشهر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الأربعاء، بأن المشروع يُشكل جزءاًمن مشروع "مون روز" المؤلف من ثلاثة أبراج ويقع في مجمع دبي للعلوم في منطقة "البرشاء جنوب"، ويضم "شقق ميلينيوم الفندقية مون روز" 126 شقة استديو و72 شقة بغرفة نوم واحدة،ويتألف من 20 طابقاً مع خدمة سريعة لتقديم الطعام.

وبحسب البيان، يتمتع المشروع الذي تتولى "ديار" تطويره، بموقع حيوي يمكن الوصول إليه بسهولة عبر الطرق الرئيسية في دبي مثل شارع الخيل؛ وشارع الشيخ محمد بن زايد، وهو على مسافة دقائق قليلة فقط من مول الإمارات، و قريب أيضاً من "دبي ميراكل جاردن".

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هذا ويمثل المشروع الجديد إضافة جديدة إلى محفظة "ديار" في قطاع الضيافة، وما تشهده الشركة من تنوع متزايد في أعمالها. وسيشكل قطاع الضيافة ركيزة رئيسية ضمن رؤية "ديار" بعيدة الأمد لتوفير العائدات المستدامة للمساهمين وتعزيز فرص العمل في إمارة دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن ديار حققت صافي ربح بلغ 18.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 25.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 36.7 مليون درهم خلال النصف الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 65.2 مليون درهم خلال النصف الثاني من العام 2018.