شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني" توقع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع "الإمارات دبي الوطني" و"البلاد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" عن توقيع اتفاقية تسهيلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 150 مليون ريال، مع بنك الإمارات دبي الوطني.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن التمويل عبارة عن تسهيلات دوارة تجدد بصفة دورية، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر من الشركة.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل، علماً بأنه لا توجد اطراف ذات علاقة فى الاتفاقية.

كذلك وقعت الشركة اتفاقية تمويل إسلامي مع بنك البلاد بقيمة 200 مليون ريال، تنتهي في 24 سبتمبر 2020، وذلك بهدف تمويل رأس المال العامل بقيمة 100 مليون ريال، وتخصيص 100 مليون ريال لشراء معدات تشغيلية.

Advertisements

وبحسب الشركة، يتم سداد تمويل رأس المال العامل دفعة واحدة تستحق بعد 9 أشهر من تاريخ الاستخدام، على أن يتم سداد تمويل شراء المعدات التشغيلية بأقساط ربع سنوية على خمس سنوات تشمل فتره سماح مدتها 12 شهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح 12.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 34.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى الزيادة في تكلفة المرتبات بسبب توظيف المزيد من مقدمي الخدمة الطبية المهرة والاداريين المتميزين لتعزيز الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 26.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 121.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018