شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حجم المبيعات يُضاعف خسائر "ثمار" إلى 3.8 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، المعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الخسائر بنسبة 432.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 3.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 705.6 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض حجم المبيعات بسبب ضعف القوة الشرائية.

Advertisements

وتراجعت الإيرادات إلى 16 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 17.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 770.6 ألف ريال في النصف المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.5 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.