شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "صناعة الورق" تتراجع 35% بالربع الثالث لانخفاض أسعار المدخلات والمصروفات الإدارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، المعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الخسائر بنسبة 35% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 24.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض سعر لب الورق بالسوق العالمي والإنخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية، وبالإضافة إلى أخذ مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية في فترة المقارنة.

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كذلك ارتفعت الإيرادات إلى 121.8 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 114.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 52.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 5.59 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.