شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تشترى أثاث رخيص ..معرض "صنع فى دمياط" يقدم 50% خصماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق صبور مدير إدارة المعارض بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الخصومات فى معرض صنع في دمياط المقام فى صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 50% وتختلف من عارض إلى آخر.

وأعلن أن جهاز المشروعات قدم دعما كاملا للعارض فى سعر الإيجار للمتر إذ نقدم سعر المتر بـ200 جنيه فقط، فى حين أن سعر الإيجار بالخارج كبير جدا.