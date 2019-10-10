شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% خاسرا 45.30 نقطة ليصل إلى مستوى 7832.93 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.22% خاسرا 165.53 نقطة ليصل إلى مستوى 3433.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 32.4 مليون سهم بقيمة 776.7 مليون ريال، وارتفعت أسهم 32 شركة، فيما تراجعت 145 شركة.

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وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.41%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.15%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.33%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.71%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.42%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.36%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.28%.

وجاء سهم "نماء للكيماويات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.25%، ثم صادرات بنسبة 4.17%، ثم التعاونية بنسبة 3.18%، فيما تصدر سهم "أليانز إس إف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.67% ثم أسمنت العربية بنسبة 5.09%، ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 4.96%.