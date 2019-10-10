شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحا 21.43 نقطة ليصل إلى مستوى 5711.08 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.48% رابحاً 30.04 نقطة ليصل إلى مستوى 6224.17 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% رابحاً 3.62 نقطة ليصل إلى مستوى 4710.93 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 104 مليون سهم بقيمة 20.6 مليون دينار كويتى عبر 3666 صفقة.
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.48%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%.
وجاء سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.73%، تليه شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 12.20%، ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 9.97%، فيما تصدر سهم "شركة وربة للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.92% ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.42%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 6.39%.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.