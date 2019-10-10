شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحا 21.43 نقطة ليصل إلى مستوى 5711.08 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.48% رابحاً 30.04 نقطة ليصل إلى مستوى 6224.17 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% رابحاً 3.62 نقطة ليصل إلى مستوى 4710.93 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 104 مليون سهم بقيمة 20.6 مليون دينار كويتى عبر 3666 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.48%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%.

وجاء سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.73%، تليه شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 12.20%، ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 9.97%، فيما تصدر سهم "شركة وربة للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.92% ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.42%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 6.39%.