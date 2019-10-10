شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان طارق كامل يصل القاهرة مساء الجمعة وصلاة الجنازة ظهر السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل جثمان الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الاسبق قادنا من جنيف مساء غد الجمعة، وسيتم تشيع الجثمان عقب صلاة ظهر السبت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وسيقام العزاء مساء السبت بمسجد عمر مكرم بحسب ما أكده مقربون من أسرته لليوم السابع.

وتوفى كامل فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فى جنيف، وذلك بعد صراع مع المعرض، وسيتم تحديد مراسم الدفن والجنازة لاحقا، حيث أكد مقربون من الوزير الأسبق، لـ"الخليج 365" أنه سيدفن فى مصر.

وشغل الدكتور طارق كامل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 وحتى فبراير 2011، حيث كان مسؤولاً عن إصلاح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير خدمات الاتصالات وصناعة الإنترنت في مصر.

وانضم كامل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ تأسيسها في أكتوبر عام 1999، حيث تم تعيينه مساعد أول للوزير عقب الجهود الرائدة له في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما كان عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في الفترة من 2000 إلى 2004، وعضو مجلس إدارة صندوق مصر لتنمية التكنولوجيا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الشركات الناشئة والحاضنات التكنولوجية في الفترة من 2002 إلى 2004، كما يُعد أيضاً خبير مصري في قضايا حوكمة الإنترنت العالمية.

وقاد كامل العديد من المبادرات الوطنية لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع قطاعات المجتمع المصري، وشكلت جهوده، إلى جانب جهود الدكتور أحمد نظيف، عاملاً رئيسياً في إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وبدأ الدكتور طارق كامل حياته المهنية باعتباره مهندس دعم شبكات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ثم أصبح باحثاً مساعداً في معهد بحوث الإلكترونيات. وبعد عودته من ألمانيا إلى مصر، عمل مديراً لقسم الاتصالات والشبكات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وحصل على درجة الأستاذية بمعهد بحوث الإلكترونيات، وخلال الفترة من 1992 إلى 1999، أنشأ الاتصال الأول بالإنترنت في مصر، كما قاد إدخال خدمات الإنترنت التجارية في مصر وأسس جمعية إنترنت مصر.

علاوة على ذلك، استضاف كامل العديد من الأحداث الإقليمية والدولية لمنتدى حوكمة الإنترنت وهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANNوالاتحاد الدولي للاتصالات في مصر، واشتهر كامل باستراتيجيته في قيادة وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وقاد مصر إلى مجتمع المعلومات العالمي، كما قاد العديد من المبادرات الوطنية لزيادة انتشار الإنترنت والإنترنت الفائق السرعة في مصر، وكان المؤيد الرئيسي لبرامج مصر المعنية بإصلاح وتحرير قطاع الاتصالات.

ولعب كامل دوراً محورياً في تطوير وتمكين صناعة التعهيد والنقل إلى الخارج في مصر، وخلال فترة توليه منصب وزير الاتصالات، قاد الفريق المحلي والعالمي لصياغة استراتيجية وطنية وتنفيذها مما جعل مصر نموذج إقليمي له دور في مراكز الاتصال وتعهيد نظم الأعمال وتعهيد خدمات المعرفة والخدمات القائمة على الابتكار.

كما تم تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتضمنت الاستراتيجية إنشاء المناطق التجارية، وتطوير مجموعة كبيرة من المواهب، وإنشاء حاضنات الأعمال، وكذلك تطوير البيئة اللازمة لريادة المشاريع وتطوير الأعمال لجذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وكان العائد على العملية الاجتماعية والاقتصادية في مصر ملحوظاً في توظيف الشباب ونمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو الصادرات، وكان كامل عضواً في مجلس أمناء جمعية الإنترنت بولاية فرجينيا وشغل منصب نائب رئيس الأقسام في الفترة من عام 1999 إلى عام 2002، وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق بمركز معلومات الشبكات الأفريقية AFRINIC، كما شغل منصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب منذ عام 2004 إلى عام 2008، وكذلك منصب رئيس مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للاتحاد الإفريقي في الفترة من 2006 وحتى 2008.

واعترافاً من وزارة الاتصالات بجنوب أفريقيا بدوره الريادى في هذا القطاع، فقد منحته لقب "أفضل وزير في أفريقيا على مستوى وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" لعام 2005.

والدكتور طارق كامل حاصل على بكالوريوس الهندسة الإلكترونية ودرجة الماجستير في الهندسة الإلكترونية من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1985، وفي الفترة من 1989 وحتى 1992، واصل كامل دراسة الدكتوراة في ألمانيا بكلية الهندسة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بجامعة ميونيخ التقنية وذلك بدعم من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي(DAAD).