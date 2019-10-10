شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% خاسرا 6.17 نقطة ليصل إلى مستوى 2803.79 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 86 مليون سهم محققة ما قيمته 78.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1123 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 6 أسهم.

Advertisements

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.14%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.71%، تلاه قطاعات البنوك والنقل والاتصالات بنسبة 0.36%، فقطاع التأمين بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.16%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.55%، ثم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 3.68%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 10%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.77%.