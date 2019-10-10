شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدن التى يخدمها سوق الجملة بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد سوق الجملة فى أكتوبر واحد من أهم أسواق الخضروات فى مصر، وثانى أكبر اسواق الجملة خلف سوق العبور، ويمتد هذا السوق على مساحة 135 فدان ويضم أكثر من 700 تاجر جملة، هذا ما أكده محسن الفيومى عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر .

وأوضح الفيومى لـ"الخليج 365" أن السوق يخدم محافظة الجيزة، إضافة إلى مدينة 6 أكتوبر، وبخلاف ذلك فإن هناك فترات يأتى عدد من التجار بالمحافظات المجاورة مثل الفيوم وبنى سويف والمنيا خلال فواصل العروات للحصول على أصناف منها، مشيرا إلى أن سوق العبور يخدم محافظة القاهرة ومحافظات الدلتا ووجه بحرى بالتحديد .

وأشار الفيومى إلى أن السوق يضم مجمعا استهلاكيا يقدم أصنافا من الخضروات والفاكهة بأسعار الجملة للمواطنين العاديين وليس للتجار وهى خدمة تساعد المواطنين على تفادى الغلاء فى الأسعار.