شكرا لقرائتكم خبر عن 1.02 دولار متوسط سعر لتر البنزين عالميًا أكتوبر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ متوسط سعر البنزين عالميًا 1.02 دولار للتر وذلك وفقًا لأسعار البنزين يوم السابع من شهر أكتوبر الجاري، وتوجد فروق ملحوظة ما بين الدول، فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة وذلك وفقا لموقع جلوبال بترول.

وتعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب فمثلاً يشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة ما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.













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