جناح الإمارات في «إكسبو بكين» يفوزبالجائزة الكبرى لأفضل حديقة خارجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز جناح دولة الإمارات في معرض «إكسبو البستنة 2019 بكين» بالجائزة الكبرى لأفضل حديقة خارجية.

ويأتي فوز الحديقة الخارجية لجناح الدولة الذي يتولى المجلس الوطني للإعلام إدارته والإشراف عليه بهذه الجائزة، نظراً لتقديمها نموذجاً ملهماً في تحويل الصحراء إلى واحة خضراء، بعدما نالت الحديقة إعجاب الزوار البالغ عددهم 1,5 مليون زائر.

وأشاد منصور إبراهيم المنصوري المدير العام للمجلس الوطني للإعلام بهذا الإنجاز، وفوز جناح الدولة الذي جسد رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الزراعة تمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة ونهضة الإمارات.

وقال منصور المنصوري: «ضمن الرؤية الراسخة بأهمية الزراعة واصلت قيادتنا الرشيدة المضي قدماً نحو تطوير الزراعة التي يتكامل دورها مع الاستراتيجيات الوطنية ». (وام)