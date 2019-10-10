حكمان يرفعان «أملاك» 57% و«ديار» 13%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجل سهم «أملاك للتمويل» ارتفاعاً بأكثر من 57% إلى 0.47 درهم منذ مطلع أكتوبر/‏ تشرين الأول الجاري وحتى إغلاق جلسة يوم أمس، وذلك بدعم صدور حكم لصالح الشركة بـ 780 مليون درهم في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ العام 2013.

وشهد السهم ارتفاعات خلال 4 جلسات متفرقة بأكثر من 14% لكل جلسة، بينما تراجع في 3 جلسات بنسب متفاوته أكبرها 6.3%، وبلغت سيولة التداولات خلال هذه الفترة نحو 94 مليون درهم، بتداول 233.5 مليون سهم، التي نفذت عبر 2579 صفقة.

من جهة أخرى، ارتفع سهم «ديار للتطوير» 13.33% إلى 0.357 درهم، منذ إعلان الشركة صدور حكم لصالحها من محكمة الاستئناف، في الدعوى المتداولة مع «ليمتلس»، وذلك بفسخ عقود شراء أراض وإعادة المبالغ المسددة إضافة إلى مبلغ تعويض. وشهد السهم سيولة 202.5 مليون درهم، عبر تداول 596.4 مليون سهم، نفذت في 5045 صفقة خلال الفترة.