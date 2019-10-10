شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تشعل جبهة جديدة بين بكين وواشنطن في هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت «أبل» إلى قائمة الشركات والمنظمات الأجنبية التي تتهمها الصين بمساعدة المحتجين على سياساتها في هونج كونج. واتهمت صحيفة الشعب الحكومية في الصين شركة أبل بمساعدة المحتجين في هونج كونج الذين أصبحوا أكثر عنفاً، من خلال توفير تطبيق لخدمات النقل.

وقالت الصحيفة إن هذا التطبيق يقول إنه يقدم معلومات تتعلق بوسائل النقل العام، لكنه في الواقع يستخدم لتحديد أماكن وجود رجال الشرطة بما يسمح للمحتجين في هونج كونج بالقيام بأعمال عنف ضد الشرطة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن خدمة الأغاني والموسيقى «أبل ميوزيك» التي توفرها أبل لمستخدمي أجهزتها الذكية تتضمن أغاني تروج لاستقلال هونج كونج عن الصين. (د ب أ)

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