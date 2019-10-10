دبي تسجل أعلى مستوى مبيعات للبيوت والفلل منذ 2015

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت إحصائيات منصة «داتا فايندر»، التابعة لمجموعة «فايندر» عن وصول عدد صفقات الفلل ومنازل التاون هاوس في دبي لأعلى مستوياتها منذ خمسة أعوام خلال ال 9 شهور الأولى من عام 2019. وتم خلال الفترة تسجيل 5812 صفقة لبيع الفلل ومنازل التاون هاوس، وهو أعلى عدد في 9 شهور منذ العام2015.

وتجاوز العدد الإجمالي لصفقات يناير - سبتمبر 2019 إجمالي صفقات بيع الفلل ومنازل تاون هاوس بالكامل خلال 2017 و2018، كل على حدة.

وشهد عام 2017 ثاني أعلى المعدلات عندما سجّلت دبي 4826 صفقة لبيع الفلل ومنزل تاون هاوس خلال الأرباع الثلاثة الأولى.

وخلافاً للتصور العام، فقد شهدت أشهر الصيف نشاطاً قوياً في إبرام الصفقات؛ إذ وصل عدد صفقات بيع الفلل ومنازل تاون هاوس في صيف عام 2019 لأعلى مستوياته منذ خمسة أعوام أيضاً بتسجيل 1841 صفقة. بينما شهد صيف عام 2018 ثاني أعلى مستويات الأداء خلال الأعوام الخمسة الماضية، بتسجيل 1273 صفقة في دبي. وتلاه صيف عام 2017 الذي شهد بيع 1167 وحدة سكنية. وكان سبتمبر 2019 أفضل شهر منذ فبراير 2015 مسجلاً 965 صفقة.

وشكّلت الوحدات الجاهزة العامل الرئيسي لتحفيز مبيعات الفلل ومنازل التاون هاوس هذا العام من خلال 3035 عملية بيع خلال ال 9 شهور الاولى مقابل، 2591 و1446 فيلا ومنزل تاون هاوس جاهزة في الفترة ذاتها من 2018 و2017.

وبالنسبة للبيع على الخريطة، سجّلت دبي خلال 9 شهور 2777 صفقة لبيع الفلل ومنازل التاون هاوس على الخريطة.