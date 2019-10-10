بحث التعاونمع المالديف والأردن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمس، مع ماريا دي دي وزيرة الدفاع في جزر المالديف، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تدعيم التعاون القائم بين البلدين.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع المهندس مثنى غرايبة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني؛ وذلك على هامش معرض جيتكس في دبي. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية، وسُبل تدعيم التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.

(وام)

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