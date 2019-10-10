«بنك التسويات»: التحفيز أضر بالأسواق المالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل بنك التسويات الدولي، إلى أن النمو غير المسبوق في الميزانيات العمومية للبنوك المركزية حول العالم منذ الأزمة المالية العالمية، والفترة التي أعقبتها، أضر بوظيفة الأسواق المالية.

وقامت البنوك بزيادة حجم ميزانيتها العمومية عبر شراء سندات من الأسواق المالية.

وبحسب تقرير بنك التسويات فإنه في حين تسبب الأثر الفوري لهذا الكم الهائل من التحفيز في تخفيف التوترات الحادة في السوق الناجمة عن الأزمة المالية عام 2008 إلا أنه كان هناك العديد من الآثار الجانبية السلبية.

وتشمل الآثار السلبية ندرة السندات المتاحة للمستثمرين للشراء وتقلص السيولة في بعض الأسواق، إضافة إلى مستويات أعلى من احتياطيات البنوك، ما سيؤدي إلى خلل في الأسواق عندما تتجه البنوك المركزية أخيراً لخفض الميزانيات العمومية. (وكالات)