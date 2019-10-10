شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تواصل الهبوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت العملة التركية هبوطها أمس الأربعاء، بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان بدء العملية العسكرية في شمال سوريا.

وتراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.3% ليصعد الدولار إلى 5.8480 ليرة.

وكشف تقرير أمس أن البنوك في تركيا تعمل على دعم الليرة التركية عبر بيع دولارات في مسعى لمواجهة الآثار السلبية للعملية العسكرية في سوريا على العملة المحلية للبلاد.

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