«رواد القصر – الإمارات» تتوج 4 مبتكرين إماراتيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والأمير أندرو، دوق يورك، توّج «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» 4 رواد أعمال إماراتيين؛ وذلك خلال الحفل الختامي لمسابقة رواد القصر، بنسختها الإماراتية الثالثة، التي أقيمت في فندق قصر الإمارات في أبوظبي.

فاز في المسابقة مشروع «أريام» المتخصص في تصميم بذلة التبريد للعمال الذين يواجهون درجات حرارة الطقس العالية أثناء القيام بأعمالهم، أما مشروع «عربي» فهو برنامج متكامل لتعليم اللغة العربية للأطفال عبر الإنترنت، ويقدم مجموعة متنوعة من القصص والكتب وأدلة اللغة وغيرها من المواد التي تساعد الطفل على تعلم وإتقان اللغة العربية، كما فاز موقع «دوكتورز أيه إي» Doctorsae.com الذي يوفر معلومات لمستخدميه حول جميع الكيانات الصحية داخل دولة الإمارات؛ حيث يمكن للمرضى البحث عن الأطباء والمستشفيات والصيدليات بشكل سلس وسريع، وتطبيق «رفيق» والذي يقوم بربط أصحاب المنازل بمزودي خدمات الصيانة والديكور المرخصين في الدولة.

وسيتاح للفائزين فرصة تمثيل دولة الإمارات في النسخة الثانية من مسابقة «رواد القصر» الخليجية في 27 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني المقبل بمملكة البحرين، إضافة إلى التأهل للمشاركة في النسخة الرابعة من برنامج «رواد القصر» العالمي، والذي ستنعقد فعاليته في قصر سانت جيمس في لندن بالمملكة المتحدة في ديسمبر/‏‏كانون الأول 2019.

وقال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»: «استطاعت المسابقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أن تحقق نجاحاً متميزاً؛ حيث أثبتت مكانتها منصةً رائدة في نشر وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات، مقدّمة فرصة حقيقية لرواد الأعمال الإماراتيين؛ لعرض مشاريعهم المبتكرة أمام جمهور عالمي واسع من الشخصيات المؤثرة التي تستطيع مساعدتهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى واقع مزدهر ومستدام».

وأكد النويس أن المسابقة هي تأكيد واضح على مكانة أبوظبي الريادية كوجهة إقليمية وعالمية للابتكار والإبداع، مشدداً على التزام الصندوق منذ تأسيسه عام 2007 في تقديم المساعدة والتوجيه المطلوبين لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والأفكار المبتكرة، انطلاقاً من رؤيته المتمحورة حول توفير بيئة حاضنة للشباب المبتكر، والنهوض في ريادة الأعمال التنافسية في أبوظبي ودولة الإمارات عموماً.

وأشاد النويس خلال كلمته بالدعم الذي يقدّمه مكتب الأمير أندرو، لإنجاح النسخة الإماراتية من المسابقة العالمية، والتي تهدف إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين يساهم في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي، ودفع عجلة النمو. كما توجه بالشكر للشركاء الاستراتيجيين والمحليين الذين ساهموا بتنظيم وإنجاح الحفل الختامي، منوهاً إلى المشاريع الإماراتية المقدّمة لهذا العام والتي تميزت بالإبداع والابتكار في عالم التكنولوجيا في سبيل خدمة الإنسان، وتعزيز مستوى الحياة في المجتمع.

وقال الأمير أندرو، دوق يورك ومؤسس رواد القصر العالمية: «يشرفني أن أتواجد معكم في النسخة الثالثة من مسابقة رواد القصر - الإمارات، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المشاريع المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن هنا اليوم ليس لاختيار الفائزين فقط؛ بل لدعم كافة المشاريع ومساعدتها على النمو.

وعلى هامش الحفل الختامي، نظم الصندوق معرضاً بعنوان: «واحة صندوق خليفة للابتكار»؛ حيث قام خلاله باستعراض أبرز المشاريع المبتكرة المنضوية تحت مظلته.