شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتمسك بمكاسبه مع تراجع الإقبال على المخاطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمسكت أسعار الذهب أمس الأربعاء بمكاسب الجلسة السابقة، إذ خفت الإقبال على المخاطرة بسبب تضاؤل الآمال في إحراز تقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، مع ترقب الأسواق بشكل وثيق لمؤشرات على تيسير نقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1506.06 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه تمسك بالزيادة عن حاجز 1500 دولار بعد قفزة بلغت 1% في الجلسة السابقة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1511.60 دولار للأوقية. (وكالات)

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