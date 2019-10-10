جمال الخضر: «سوق دبي» تبحث تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد جمال الخضر رئيس قطاع الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي بسوق دبي المالي، أن السوق بصدد مراجعة كافة العمليات مع فرق عمل فنية متخصصة من أجل بحث إمكانية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات السوق.

وقال في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” على هامش مشاركة السوق في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، إن السوق يتطلع دائماً لتحسين خدماته وعملياته، سواء بتطوير الأنظمة الذكية والإلكترونية وتطبيق أنظمة البلوك تشين، إلى جانب دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات.

وقال إن لدى السوق كافة الآليات التي تمنح المستثمرين القدرة على الحصول على خدمة تداول متكاملة، عن طريق شركات الوساطة، موضحاً أنه مع وجود أنظمة التداول عن بعد، فإنه يمكن إغلاق قاعات التداول، لكن وجودها مهم للمستثمرين، مشيراً إلى أن الأسواق تشهد تغييرات مستمرة، وذلك على اعتبار أن الجيل القادم من المستثمرين والمتداولين، ربما لن ينظروا إلى شاشات التداول التقليدية أو قاعات التداول.

وأضاف أن «البورصة الذكية» تعد عنصراً أساسياً ضمن استراتيجية سوق دبي المالي، من رقمنة جميع الخدمات، بتوفير تطبيقات على الهواتف الذكية والخدمات الإلكترونية، حيث يتجاوز عدد المستخدمين المسجلين ضمن التطبيقات حالياً 114 ألف مستخدم.

ولفت إلى أن السوق يوفر خدمات إلكترونية متكاملة منذ بدء عملية الاكتتاب، وكنا من أوائل الأسواق التي توفر منصة الاكتتاب الإلكترونية، إضافة إلى التطبيقات التي تضع البورصة في يد المستثمرين في أي وقت.

بلغت قيمة تداولات المستثمرين عبر تطبيقات الهواتف الذكية في سوق دبي المالي منذ بداية العام حتى نهاية جلسة 6 أكتوبر/‏ تشرين الأول 2019 نحو 3.71 مليار درهم، من أصل إجمالي تداولات السوق التي تجاوزت ال 40 مليار درهم.

وتشكل التداولات عبر التطبيقات الذكية أكثر من 9% تقريباً من إجمالي التداولات، ما يشير إلى شعبية هذه الخدمة بين أوساط المستثمرين، والتحول الرقمي نحو التداولات الذكية عبر التطبيقات. ويحرص السوق على تشجيع التحول نحو الخدمات الإلكترونية الذكية، ويقدم السوق كافة التسهيلات اللازمة لتمكين شركات الوساطة من توفير التداول عبر الهواتف الذكية بما يسهل على المستثمرين إنجاز تداولاتهم في السوق أينما كانوا انطلاقاً من استراتيجية «البورصة الذكية».