«مالية الشارقة» تطلق أنظمة مبتكرة للمتعاملين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير إدارة الموازنة في دائرة المالية المركزية بالشارقة، عدداً من الأنظمة المبتكرة أبرزها نظام Smile-to-Pay (ابتسامتك غالية)، الذي يتيح استخدام أحدث تقنيات تمييز الهوية لزيادة الأمان في نظام الإيصال الذكي (تحصيل) من خلال التعرّف والتحقق من هوية صاحب حساب «تحصيل» بواسطة بصمة الوجه للوصول إلى خدمات النظام، لتشكل مستوى إضافياً للتحقق من الشخص أو بديلاً لرمز أو كلمة المرور.

ويتميّز هذا النظام الذي يعتبر الأول من نوعه في أنظمة الدفع الرقمية في الإمارات حيث سيتم توفيره في البداية عبر تطبيق الهاتف ومن ثم عبر جهاز الخدمة الذاتية (مرحلة لاحقة)، بكونه يمكّن منصات «تحصيل» من التعرّف الرقمي الى وجه صاحب الحساب للوصول لخدمات النظام، مع إضافة تأثير الابتسامة على الوجه لتجنب استخدام صورة ثابتة للعميل لتجاوز عملية التحقق. كما أطلقت الدائرة «نظام التذكرة الرقمية»، الذي يتيح لعملاء نظام الإيصال الذكي «تحصيل» الذي طورته الدائرة سابقاً، حجز تذاكر المعالم والمواقع السياحية في إمارة الشارقة عبر منصات «تحصيل».

وقالت هدى الياسي، مديرة إدارة النظام المالي في الدائرة: نعمل دائماً على مواكبة التطورات التقنية، لتقديم خدمات مبتكرة في المجال المالي، على درجة عالية من الدقة والقدرة على تلبية حاجات المتعاملين، ونلتزم في ذلك بجميع مواصفات ومقاييس الجودة الشاملة، وتحسين وتطوير الإجراءات على مدار الساعة، ضمن رؤية إمارة الشارقة في الوصول إلى الريادة في مجال الخدمات الذكية على مستوى المنطقة.