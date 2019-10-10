100 مليار درهم استثمارات الإمارات في الطاقة النظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

كشف سعيد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، والعضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عن أن حجم استثمارات الإمارات بالطاقة النظيفة تجاوزت 100 مليار درهم، فيما تجاوز استثمارات إمارة دبي ال40 مليار درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أمس، في فندق مدينة جميرا بدبي، للإعلان عن اكتمال التحضيرات لاستضافة القمة. فرص عمل

حضر المؤتمر كل من الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، فضلاً عن مجموعة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص.

وفي كلمته، أوضح الزيودي: «إن أحدث التقديرات العلمية خلصت إلى تعزيز الجهود الرامية إلى التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر من دورة تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 4 و5.5 %، وخلق ما يزيد على 169 ألف فرصة عمل جديدة بحلول العام 2030، بينما هناك حالياً 49 ألف وظيفة خضراء في الدولة».

وخلال المؤتمر، قال الطاير: «اكتملت التحضيرات لتنظيم فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء العالميين، وفق توجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى دعم الجهود الدؤوبة للتنمية المستدامة في دولة الإمارات».

وقال: «من بين كبار ضيوف القمة هذا العام، بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي يشارك كمتحدث رئيسي، وفرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق، وفيليب كالديرون، الرئيس المكسيكي السابق، وخوان مانويل سانتوس، رئيس كولومبيا السابق، وجوليا جيلارد، رئيسة وزراء أستراليا السابقة، وعويس سرمد، مساعد الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومحلياً يشارك الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، وعويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكية.