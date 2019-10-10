ثاني الزيودي يطلع على تجربة المباني الذكية في «موارد الفجيرة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة خلال زيارته لجناح مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية المشارك ضمن منصّة حكومة الفجيرة في جيتكس، على الخدمات والتطبيقات الذكية الجديدة التي تقدّمها المؤسسة وعلى تجربتها في المبنى الذكيّ التابع للمؤسسة والذي سيتم افتتاحه قريباً باستخدام تقنيات الجيل القادم في البنية التحتية واشتراطات نظام البناء الأخضر والاستدامة.

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