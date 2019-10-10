«غرفـة الشارقـة» تعـزز التعـاون في التعليم والسياحة والعقارات مع المغرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع سفارة المملكة المغربية في أبوظبي، أمس، الملتقى الإماراتي المغربي، بمناسبة زيارة وفد اقتصادي رفيع المستوى من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس في المملكة المغربية لمقر الغرفة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل بين الشارقة والمغرب، والتعرف إلى الفرص المتاحة بين الجانبين فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى تطوير مجتمع الأعمال بينهم.

وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكيفية التعاون والتنسيق في مجالات اقتصادية متنوعة يمتلك فيها الجانبان إمكانات كبيرة، وقدرات تنافسية عالية في قطاعات رئيسية تشكل ركائز لنمو الاقتصاد فيهما، كما ناقشوا إمكانية الاستثمار المشترك في قطاع العقارات والتعليم الخاص والصناعات الغذائية والقطاع السياحي، وتعرف الوفد إلى أفضل الممارسات والخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، حيث قدمت «غرفة الشارقة» عرضاً توضيحياً حول الخطط الحالية والمستقبلية، والتي تسعى من خلالها لتأكيد مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للمستثمرين، ولتوفير التسهيلات والإمكانات وتعزيز البنية التحتية الحديثة والمتطورة للإمارة.

وحضر الملتقى عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، بحضور محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية بالدولة، كما شهد الملتقى حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعبد الله العبدلاوي النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، رئيس الوفد الزائر، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعلي أبرون النائب الرابع لرئيس غرفة فاس- مكناس، وعبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في «غرفة الشارقة»، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في «غرفة الشارقة»، إلى جانب عدد من رجال الأعمال من كبرى الشركات المغربية في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية والسياحة والضيافة والتعليم.

انفتاح على التعاون

ورحب عبد الله سلطان العويس، في كلمته أمام الوفد الزائر بالعلاقات الأخوية والقوية التي تربط دولة الإمارات بشقيقتها المملكة المغربية، مؤكداً أن غرفة الشارقة منفتحة على التعاون التام مع مجتمع الأعمال في المغرب بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

وقال إن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها إمارة الشارقة لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بالإمارة، ساهمت في نمو السوق الاقتصادي حيث تعتبر الشارقة وجهة استثمارية متميزة لما تتمتع به من تنوع اقتصادي، وموقع جغرافي مهم، وتشريعات وقوانين منظمة، وتسهيلات حكومية، ومناطق حرة، وموانئ حديثة، وفرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي شكلت منطلقاً للإنجازات التي حققتها الشارقة.