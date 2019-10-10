نصف مليون حجز عبر «iCargo»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفلت شركة الاتحاد للشحن، بذكرى مرور عام على إطلاق برنامجها الرقمي الطموح وطرح منصة iCargo في أكتوبر 2018، وجددت التأكيد على التزامها بتعزيز تجارب العملاء عبر مجموعة من البرامج والمبادرات المرتقبة.

وأجرت «الاتحاد للشحن» إصلاحات شاملة لمنصات وعمليات الحجز الخاصة بها قبل 12 شهراً عبر الانتقال الناجح بخدماتها إلى منصة SPRINT الرائدة في السوق، وهي المنصة التقنية المتكاملة القائمة على نظام iCargo من IBS، والتي جمعت بين ست منصات قديمة للشركة في منصة واحدة.

ومنذ انطلاقه، تعامل النظام بنجاح مع حوالي نصف مليون عملية حجز، بما يعادل 115 ألف رحلة، على مساري الرحلة بين نقطتي الانطلاق والوصول، و10 ملايين رسالة من حوالي ثلاثة آلاف عميل ونحو 6 آلاف مستخدم. وكان تاريخ 30 إبريل 2019 أكثر الأيام ازدحاماً منذ انطلاق منصة iCargo، حيث تم إجراء 2,057 عملية حجز في غضون 24 ساعة.