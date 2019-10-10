«أدنوك» مستمرة بتوسعة شراكاتها الاستراتيجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: ”الخليج 365”

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك» ومجموعة شركاتها، التزام الشركة بدورها كمورد موثوق؛ يسهم في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة؛ وذلك من خلال خلق فرص جديدة؛ للتعاون والشراكات والاستثمارات المشتركة، والإنتاج المسؤول بيئياً، وتطبيق استراتيجية متكاملة للنمو الذكي.

جاء ذلك خلال الدورة السنوية ال40 لمؤتمر «النفط والمال» في لندن الذي تنظمه «إنرجي إنتليجنس»؛ حيث ألقى الجابر كلمة رئيسية استعرض فيها الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، التي تؤثر في الطلب على الطاقة عالمياً، وجهود ومبادرات «أدنوك» لمواكبة المتغيرات المتسارعة في مشهد الطاقة العالمي.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يشهد الطلب على الطاقة بعض التباطؤ على المدى القصير، متأثراً بمؤشرات الانكماش الحالية في الاقتصاد العالمي؛ لكن توقعات نمو الطلب تبقى قوية وإيجابية على المدى المتوسط ​​والبعيد؛ حيث تشير الدراسات إلى أن الطلب العالمي على الطاقة سيشهد في عام 2040 زيادة تقدر بثلاثة أضعاف كمية الطاقة، التي تستهلكها قارة أوروبا حالياً.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، تزداد أهمية التركيز على خفض التكاليف، وتعزيز كفاءة استخدام رأس المال والاستثمارات المدروسة بعيدة المدى».

النمو الذكي

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وأضاف: «بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، تركز «أدنوك» على تحقيق نقلة نوعية؛ لضمان النمو المستدام، وتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة؛ وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة للنمو الذكي، تُركز على خفض التكاليف، وزيادة السعة الإنتاجية؛ لضمان مواكبة نمو الطلب على المدى البعيد، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والتحول من مستورد إلى مصدّرٍ له؛ عبر تنفيذ مشاريع تشمل استثمار الأغطية الغازية، وتطوير مكامن الغاز غير المطورة، واستثمار الموارد غير التقليدية».

وتابع: «النقلة النوعية التي تعمل «أدنوك» على تنفيذها تغطي جميع مجالات وجوانب القطاع؛ حيث يجري توظيف استثمارات ضخمة؛ لبناء أحد أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى العالم في دولة الإمارات، وكذلك توفير البنية اللازمة؛ لبناء مجمع متكامل للمشتقات والصناعات التحويلية مع الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، الذي يشكل بوابةً لواحد من أسواق النمو الواعدة».

وأوضح: إن «أدنوك» تركز على الإدارة الذكية والاستباقية لرأس المال ومحفظة الأصول، وأن الشركة أبرمت خلال العام الماضي مجموعة من اتفاقات الشراكة الاستراتيجية في كافة مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، والتي شملت: إنجاز اتفاقية للاستثمار في البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط مع كل من «بلاك روك» و«كي كي آر» وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وصندوق الثروة السيادية المملوك للحكومة السنغافورية لاستثمار 5 مليارات دولار في هذه الأصول، وإنشاء أكبر منصة؛ لتصدير الأسمدة النيتروجينية في العالم؛ من خلال مشروع مشترك مع شركة «أو سي آي»، والاستحواذ على حصة 10% في «في تي آي» الرائدة عالمياً بمجال تشغيل محطات تخزين المنتجات النفطية، وإبرام شراكة استراتيجية مع «إيني» و«أو أم في» في مجال التكرير، وتأسيس منصة عالمية؛ لتداول المنتجات.

الإنتاج المسؤول

وأكد الجابر أن «أدنوك» مستمرة في نهجها لتوسعة نطاق الشراكات النوعية والفرص الاستثمارية، واجتذاب المزيد من المستثمرين الذين يشاركوننا أهدافنا ويمتلكون القدرة على المساهمة بتحقيق قيمة إضافية.