بنك إنجلترا يحذر «فيسبوك» من رقابة مشددة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر بنك إنجلترا شركة التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، من أن خططها للدخول في نظم المدفوعات عبر عملتها الرقمية «ليبرا» يجب أن تخضع إلى رقابة مشددة قبل الإطلاق.

وقال المركزي البريطاني عبر تقريره الفصلي الذي تناول خطط «فيسبوك»، أمس الأربعاء، إن عملة «ليبرا» لديها الإمكانية لتكون نظام مدفوعات هاماً من الناحية النظامية، وبالتالي بحاجة للإجراءات التنظيمية على هذا النحو.

وأثار مقترح «فيسبوك» لتدشين عملة رقمية في العام المقبل مناقشات واسعة النطاق وتحذيرات من آثارها السلبية في النظام المالي بشكل عام، بالنظر لشعبية عملاق التواصل الاجتماعي.

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