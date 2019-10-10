انطلاق معرضي صناعات المطاط والبولي يوريثان بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرضي صناعة المطاط والبولي يوريثان، وتنظمهما شركة «تكنوبيز»التايلاندية والتي تعد مركزاً مرجعياً دولياً لصناعات البوليمر، ويمثل المعرضان نقطة التقاء مهمة لممثلي هذه الصناعات الإقليمية، فضلاً عن دورهما في توفير فرص العمل ومنصة مهمة لتبادل الخبرات.

ويشارك في المعرضين على مدار يومين، 40 عارضاً من 60 شركة، تعرض أحدث التقنيات والمنتجات من مختلف دول العالم، وتشمل فعاليات المعرضين محورين رئيسيين يستهدفان قطاعات المطاط واللاتكس والإطارات والبولي يوريثين وقطاعات الرغاوي، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات ومنصات البحث والابتكار والدورات التدريبية، إلى جانب تخصيص عيادات صناعة البولي يوريثان والمطاط التي تقدم للمشاركين والزوار خدمات استشارية فنية من قبل متخصصين ذوي خبرة واسعة، فضلاً عن جلسات التواصل ومعرض للوظائف في هذا القطاع.