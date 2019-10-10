شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفضل دلائل تهدئة في توترات التجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء، عقب تقارير إعلامية ذكرت أن الصين ما زالت مستعدة لإبرام اتفاق تجاري جزئي مع الولايات المتحدة، بينما تلقت الأسعار دعماً من الاضطرابات في العراق والإكوادور؛ عضوي أوبك.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتاً، إلى 58.89 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتاً إلى 53.19 دولار للبرميل. وزاد الخامان أكثر من 1%. (وكالات)

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