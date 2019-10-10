شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تشكل لجنة حماية حقوق المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"الخليج 365"، إنه جارٍ تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسيتم الإعلان عن التشكيل قريبًا وسيتم أيضًا تشكيل لجنة الصناعة بالجهاز.

ويرتكز دور لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على تقديم التوصيات فى شأن حماية حقوق مستخدمى الاتصالات، وتتعلق التوصيات بالإجراءات التى من شأنها حماية مصالح المستخدم أو العمل على منع اتخاذ أى ممارسات ضارة بقطاع الاتصالات.

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وكذلك من أهم أدوار اللجنة هو الاهتمام برفع الوعى لدى المستخدمين من خلال إدارة حملة توعية من خلال مختلف القنوات المتاحة، ولقد اتخذت اللجنة، فى إطار المهام المسندة لها الإجراءات التالية والتى أعلن عنها جهاز تنظيم الاتصالات.