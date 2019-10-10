الاقتصاد

وزارة الاتصالات تشكل لجنة حماية حقوق المستخدمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"الخليج 365"، إنه جارٍ تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسيتم الإعلان عن التشكيل قريبًا وسيتم أيضًا تشكيل لجنة الصناعة بالجهاز.

ويرتكز دور لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على تقديم التوصيات فى شأن حماية حقوق مستخدمى الاتصالات، وتتعلق التوصيات بالإجراءات التى من شأنها حماية مصالح المستخدم أو العمل على منع اتخاذ أى ممارسات ضارة بقطاع الاتصالات.

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وكذلك من أهم أدوار اللجنة هو الاهتمام برفع الوعى لدى المستخدمين من خلال إدارة حملة توعية من خلال مختلف القنوات المتاحة، ولقد اتخذت اللجنة، فى إطار المهام المسندة لها الإجراءات التالية والتى أعلن عنها جهاز تنظيم الاتصالات.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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